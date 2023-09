Markus Kubatschka (SPD) im Interview: „Halte es nicht für aussichtslos“

Markus Kubatschka geht für die SPD als Direktkandidat ins Rennen. Welche Themenschwerpunkte er im Wahlkampf setzt.

22.09.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Bei der Landtagswahl 2018 holte die SPD im Wahlkreis nur etwa fünf Prozent der Erststimmen, die CSU gewann mit fast 36 Prozent. Schlechte Aussichten für Sie als Direktkandidat...

Markus Kubatschka: Ich kämpfe darum, so viele Stimmen wie möglich zu bekommen. Realistisch gesehen wird es schwer für mich, das Direktmandat zu holen. Aber beim Einzug in den Landtag kommt es auch auf die Zweitstimme an.

Auf der Wahlkreisliste stehen Sie auf Rang 13 von 26. Wie sehen Sie die Chancen, über die Zweitstimme in den Landtag einzuziehen?

Kubatschka: Ich halte es nicht für aussichtslos. Wenn das so wäre, bräuchte ich nicht antreten.

Wie werben Sie um Stimmen?

Kubatschka: Ich gehe zum Beispiel viel von Tür zu Tür oder präsentiere meine Themen an Infoständen. Insbesondere in den Ferien hatte ich als Lehrer zuletzt Zeit dafür.

Sozialdemokraten haben es in Bayern traditionell schwer. Wünschen Sie sich manchmal, in einer anderen Gegend zu leben?

Kubatschka: Es wäre schön, regelmäßig Wahlsiege feiern zu können. Mir gefällt es aber sehr gut hier, sodass ich nicht woanders antreten will. Zumal ich davon überzeugt bin, dass auch das ländliche Allgäu die Sozialdemokratie braucht.

Sie haben Energie als wichtiges Thema erklärt und wollen mit der Abschaffung der „H-10-Regel“ die Windkraft stärken. Wo im Wahlkreis können Sie sich Windräder vorstellen?

Kubatschka: Das muss man genau untersuchen. Wichtig ist es, Standorte zu finden, die für die Bevölkerung akzeptabel sind. Windräder sollten genossenschaftlich oder kommunal betrieben werden – damit Gewinne in der Region bleiben.

Wie können Bayern und das Allgäu unabhängiger von fossilen Brennstoffen werden?

Kubatschka: Dafür brauchen wir einen guten Mix. Bei der Wärme halte ich Nahwärmenetze in Verbindung mit Speichern für sinnvoll. Wo das nicht geht, braucht es sinnvolle Alternativen. Beim Strom müssen wir mehr auf Windkraft und Solaranlagen setzen, denn sie sind klimafreundlicher und die Energie ist viel günstiger als etwa Atomstrom. Ich kann mir Förderung von Photovoltaikanlagen mit Batteriespeichern vorstellen. Wichtig ist mir, dass die Energie für die Bürger bezahlbar ist

Als Lehrer ist auch Bildung eines Ihrer Herzensthemen. Wo gibt es in Bayern Verbesserungsbedarf?

Kubatschka: Wir müssen schauen, dass wir mehr Lehrer bekommen und die Klassen für ein besseres Klassenklima kleiner werden. In schwierigeren Klassen müssen wir multiprofessionelle Teams einsetzen – also Lehrern bei Bedarf Helfer wie Schulsozialarbeiter zur Seite stellen. Vor allem im ländlichen Raum halte ich Gemeinschaftsschulen als Option für sinnvoll. So können Schulen auf dem Land erhalten bleiben, weil man dort mehrere Abschlüsse machen kann. Schüler kann man so lange an einem Standort halten.

Den Fokus legen Sie auch auf den ÖPNV im Allgäu. Wie wollen Sie ihn verbessern?

Kubatschka: Ich setze mich für die Elektrifizierung der Strecke von Hergatz über Immenstadt nach Kempten beziehungsweise Oberstdorf ein. Dort fahren noch immer Dieselloks, die klimaschädlicher und langsamer sind als E-Loks. Wichtig ist mir auch eine bessere Verzahnung von Bus und Bahn – und On-Demand-Optionen dort, wo sich Busse nicht lohnen. Mancherorts kann ich mir auch autonome Systeme wie Seilbahnen vorstellen. Wir brauchen offene Augen für solche Technologien.

Die rechtspopulistische AfD ist vielerorts auf dem Vormarsch, laut aktuellen Meinungsfragen steht sie in Bayern bei etwa 15 Prozent. Besorgt Sie das?

Kubatschka: Wenn ich sehe, was AfD-Politiker wie Björn Höcke wollen – beispielsweise einen Teil des Volkskörpers ausmerzen –, besorgt mich das schon sehr. Ich finde es schlimm, dass manche Bürger die Partei aus Protest wählen, obwohl sie überhaupt nichts für die kleine Leute machen will.

Trägt in gewisser Weise Ihre Partei nicht eine Mitschuld an der Unzufriedenheit? Schließlich ist sie Teil der Ampelkoalition im Bundestag und stellt den Kanzler.

Kubatschka: Die SPD hat auf Bundesebene die Wahlversprechen umgesetzt oder ist aktuell dabei, dies zu tun. Für Unmut sorgt meiner Meinung nach vor allem bei vielen Wählern, dass die FDP und die Grünen sich profilieren wollen und oft öffentlich streiten. Und die Medien – Beispiel Heizungsgesetz – bauschen Meinungsverschiedenheiten teilweise auch auf. Und die Leute von der AfD steigen dann natürlich drauf ein.

Das Interview ist Teil einer Serie von Gesprächen mit Landtagskandidaten und -Kandidatinnen aus dem Allgäu, die sich am 8. Oktober zur Wahl stellen. In der Serie erschienen sind bisher Interviews mit:

Hier finden Sie die Übersicht über alle bisher erschienenen Interviews der Reihe - in allen Stimmkreisen.

Zur Person: Direktkandidat Markus Kubatschka (48) ist verheiratet und hat zwei Söhne. Er ist Gymnasiallehrer in Immenstadt. Der Oberstudienrat unterrichtet in den Fächern Biologie, Chemie sowie Natur und Technik – und das nun schon seit September 2005. Studiert hat Kubatschka an der Universität Regensburg, davor absolvierte er im Bezirkskrankenhaus seiner Geburtsstadt Landshut seinen Zivildienst. Sozialdemokrat ist der Kandidat, dessen Vater für die SPD im Bundestag war, nach eigenen Angaben schon sein ganzes Leben. In die Partei eingetreten war er 1995 im Alter von 19 Jahren. Seit 2020 ist Markus Kubatschka Stadtrat in Immenstadt, zudem sitzt er im Oberallgäu im Kreistag.