Die Freien Wähler strahlen: Ulrike Müller fährt Rekordergebnis ein

Ulrike Müller holt 17,3 Prozent der Stimmen und fährt damit ein Rekordergebnis für ihre Partei ein. Sie muss sich nur der CSU geschlagen geben.

08.10.2023 | Stand: 23:34 Uhr

Ulrike Müller von den Freien Wählern strahlte am Sonntagabend in München an der Seite von Parteichef Hubert Aiwanger in die Kameras und hielt den Daumen hoch. Kein Wunder, die Freien Wähler holten in Bayern am Wahlabend ihr bislang bestes Ergebnis.

