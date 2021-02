Landwirte entzünden Mahnfeuer im ganzen Westallgäu

Bauern befürchten „schleichende Enteignung“ durch das Aktionspaket Insektenschutz, mit dem sich am Mittwoch das Bundeskabinett befasst. Was sie vor allem kritisieren.

09.02.2021 | Stand: 17:09 Uhr

Bayernweit haben Bäuerinnen und Bauern am Montagabend mit Mahnfeuern gegen ein neues Insektenschutzgesetz protestiert, über das das Bundeskabinett am Mittwoch (10. Februar) beschließen will. Auch im Westallgäu loderten die Flammen – 100 Feuer brannten über den Landkreis verteilt. Dort hielten die Bauern eine Stunde lang Wache, um auf ihre neuerlichen Sorgen aufmerksam zu machen. Sie fühlen sich übergangen und kritisieren die Beschränkungen, die das Aktionspaket für die Landwirtschaft bringen soll.