Lange Museumsnacht auch in Lindau: Ein Date mit Warhol im Lindauer Kunstmuseum

Die lange Museumsnacht in Vorarlberg schwappt auch über in die bayerische Nachbarschaft. Was alles geboten ist.

04.10.2023 | Stand: 05:50 Uhr

Bevor Lindau die Andy-Wharhol-Ausstellung im Kunstmuseum schließt, bietet die Stadt am Samstag, 7. Oktober, noch einmal die Möglichkeit, die Schau ausführlich zu genießen. Von 18 bis 1 Uhr in der Frühe beteiligt sich das Haus an der Nacht der Museen. Es gibt Sonderführungen, ein Kreativ-Angebot für Alt und Jung, Musik und Getränke. Am 15. Oktober öffnet die Ausstellung zum letzten Mal ihre Türen, bis dahin ist die Warhol-Schau täglich von 10 bis 18 Uhr zu sehen.

Lange Museumsnacht: Ein Ticket, viele Einrichtungen

Die lange Museumsnacht geht auf eine Initiative des Österreichischen Rundfunks zurück. In Vorarlberg können Kulturinteressierte mit einem Ticket eine der vielen interessanten Einrichtungen besuchen. Museen, Galerien, Theater und Kulturhäuser beteiligen sich, darunter das Kunsthaus Bregenz, das Frauenmuseum Hittisau, das Jüdische Museum Hohenems, die Juppenwerkstatt in Hittisau und das Angelika-Kauffmann-Museum in Schwarzenberg. Auch Heimatmuseen in den Tälern und Dörfern bereiten sich auf viele Gäste vor.

Neben dem Kunstmuseum Lindau machen in der bayerischen Nachbarschaft die Galerie Skulpturale, der Kunstverein und das Museum im Malhaus in Wasserburg mit, außerdem die Lindauer Marionettenoper.

Tickets gibt es schon jetzt in allen beteiligten Einrichtungen, unter anderem an der Lindauer Museumskasse.

