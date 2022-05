Unbekannte klauen Traktor und bauen Unfall auf ihrer Spritztour

In Langenargen haben Unbekannte Samstagnacht einen Traktor geklaut und damit eine Spritztour gemacht. Allerdings bauten sie einen Unfall und flüchteten dann.

22.05.2022 | Stand: 11:03 Uhr

In Langenargen (Bodenseekreis) haben Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 0 und 3 Uhr einen Traktor geklaut und damit eine Spritztour gemacht. Wie die Polizei mitteilt, nahmen sie unbefugt einen Traktor mit angehängtem Güllefass in Betrieb und fuhren damit auf die Straße.

Beim Abbiegen im Bereich Gießenbrücke kamen sie nach links von der Fahrbahn ab und beschädigten dabei zwei Verkehrsschilder. Anschließend versuchten die Unbekannten, den Traktor zu bergen. Als dies nicht gelang, flüchteten sie von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Die Polizei Friedrichshafen nimmt sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall entgegen, Telefonnummer: 07541/7010.

