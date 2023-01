Langläufer Josef Fäßler vom SC Scheidegg löst Ticket für den Weltcup

Beim Deutschlandpokal in Oberhof gewinnt das Langlauf-Ass vom Skiclub Scheidegg den Sprint. Ein zweiter Langläufer aus dem Westallgäu trumpft ebenfalls auf.

Starker Auftritt von Josef Fäßler beim Deutschlandpokal: Der 24-Jährige hat in der Skihalle in Oberhof den Sprint der Herren gewonnen – und sich ein Ticket für den Weltcup gesichert.

Der Vorzeigelangläufer vom SC Scheidegg darf am Wochenende in Livigno (Italien) für Deutschland in die Loipe gehen. Auf dem Programm stehen Einzel- und Teamsprint.

In der kombinierten Wertung der Junioren U20 und der Herren war Fäßler im Sprint über 0,9 Kilometer nicht zu schlagen. Nach Rang 4 im Prolog katapultierte er sich im Finale auf den ersten Platz.

Niklas Schmid vom SV Maierhöfen-Grünenbach gewinnt Deutschlandpokal

Als zweiter Westallgäuer war Niklas Schmid vom SV Maierhöfen-Grünenbach am Start. Er wurde im Finale starker Fünfter.

Auf der Langdistanz in der klassischen Technik feierte Schmid den Tagessieg in der U20. Nach 9,3 Kilometern und 24:33 Minuten hatte er zwei Sekunden Vorsprung.

Fäßler wurde über 9,3 Kilometer Zweiter bei den Herren. Nach 24:07 Minuten fehlte ihm eine knappe halbe Minute zum Tagessieg.

In der Deutschlandpokal-Gesamtwertung führt Schmid in der U20 und Fäßler ist Zweiter bei den Herren. Fünf von sechs Rennen sind bereits absolviert.