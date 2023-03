So schafft Scheidegg Frieden zwischen Wintersportlern und Wanderern

Veraltete, unübersichtliche Hinweisschilder auf Loipen in Scheidegg führten zu Konflikten zwischen Wanderern und Sportlern. Was die Marktgemeinde unternimmt.

14.03.2023 | Stand: 05:43 Uhr

Wanderer mitten auf den gespurten Loipen, vielleicht auch noch mit einem Vierbeiner an der Leine. Verständlich, wenn Langläufer angesichts eines solchen Szenarios aufgebracht reagieren. Um solche Konfliktsituationen gar nicht erst aufkommen zu lassen, setzt die Marktgemeinde Scheidegg auf Vorbeugung und zielgerichtete Informationen an den Loipeneinstiegen.

Ab der Wintersaison 2023/24 werden neue, übersichtlicher gestaltete Hinweisschilder explizit darauf aufmerksam machen, ob diese gespurte Strecke, vor der man gerade steht, für Langläufer oder für Winterwanderer reserviert ist.

Bürgermeister von Scheidegg stellt neue Tafeln für Loipen vor

Bürgermeister Ulrich Pfanner stellte die neuen Tafeln im Haupt- und Tourismusausschuss vor: „Die neuen Schilder sind nicht überladen, aber trotzdem übersichtlich. Mit nicht zuviel Text, sondern selbsterklärenden grafischen Elementen. Das sind Tafeln in DIN A2-Größe mit einer klaren Symbolik, die den Sachverhalt eingängig erklären.“ Zudem werden an den Einstiegsparkplätzen neue Übersichts-Panoramatafeln in der Größe von einem mal einem Meter aufgestellt.

Winterwanderwege in Scheidegg sollen in Zukunft ausgebaut werden

Auch die Karte des Scheidegger Loipennetzes wurde neu gestaltet. Sie ist gegen eine Gebühr von zwei Euro (mit Gästekarte 1,50 Euro) bei Scheidegg-Tourismus erhältlich. Bürgermeister Pfanner wies darauf hin, dass die Abgabe zum Selbstkostenpreis erfolge.

Außer den genannten Maßnahmen seien im kommenden Winter keine weiteren Veränderungen in diesem Sektor geplant, sagte der Rathauschef. Erst 2024/25 soll das Wegenetz der Winterwanderwege weiter ausgebaut werden.

