Lastenräder zum Ausprobieren kommen nach Lindenberg

Die Cargobike Roadshow macht Station am Hutmuseum. Wann der Termin ist und was geboten ist.

18.09.2023 | Stand: 05:29 Uhr

Ob Kinderbeförderung, Einkauf oder Ausflug: Lastenräder liegen im Trend und haben das Potenzial, zur Verkehrswende beizutragen. Wie sich die Zweiräder fahren und welche Vorteile sie haben, können Interessierte am Dienstag in der Stadt Lindenberg, die fahrradfreundlicher werden will, erfahren und ausprobieren. Von 13 bis 18 Uhr macht die Cargobike Roadshow auf dem Museumsplatz am Hutmuseum Station.

Zwölf unterschiedliche E-Lastenräder stehen für Probefahrten zur Verfügung. Dazu gibt es Beratung durch das Roadshow-Team. Das Testangebot ist kostenlos, ein Lichtbildausweis sollte aber mitgebracht werden.

Der Landkreis Lindau hatte sich um die diesjährige Ausrichtung der Show beworben, die seit 2016 in mehreren bayerischen Kommunen Station macht. Landrat Elmar Stegmann verweist auf die anspruchsvolle Topografie im Westallgäu, in der die Stärken von E-Lastenrädern besonders zum Tragen kommen.

Stefan Schwertfirm, Klimaschutzmanager der Stadt Lindenberg, ergänzt: „Obwohl es auf dem Hutmacherplatz selbst ‚brettleben‘ ist, bauen wir einen abwechslungsreichen Parcours auf, in dem man die Lastenräder auf Herz und Nieren testen kann.“ Unter den Testrädern sind zwei- und dreirädrige Modelle, Marktneuheiten und Klassiker. Alle Testräder haben einen E-Antrieb, der bis maximal 25 km/h unterstützt, und sind für die private Nutzung (insbesondere Kindertransport) ausgerüstet.

In Lindenberg bietet auch die GKWG an zwei Standorten schon seit einigen Wochen E-Lastenräder zum Ausleihen an.