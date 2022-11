Bürgerentscheid zum Nadenberg: Mitglied tritt aus der Leistungsgemeinschaft Lindenberg aus

Die Leistungsgemeinschaft Lindenberg hat die Position der Stadt vor den Bürgerentscheiden unterstützt. Das sei nicht mit allen Mitgliedern abgestimmt worden.

Die Leistungsgemeinschaft Lindenberg hat sich im Vorfeld der beiden Bürgerentscheide eindeutig auf Seiten der Stadt positioniert. Das gefällt nicht allen Mitgliedern. Axel Sindermann, der in Lindenberg ein Büro für Finanzberatungen betreibt, hat seinen Austritt aus der LG „aus wichtigem Grund und mit sofortiger Wirkung“ erklärt. „Wir wollen unseren Kunden nicht sagen, was richtig oder falsch ist“, erklärte er gegenüber der Heimatzeitung den Grund.

Nicht alle sind mit der Haltung der Leistungsgemeinschaft Lindenberg einverstanden

Die LG bezieht in einem Flyer klar Position für das Ratsbegehren der Stadt. Vorstandsmitglieder hatten ihn vor dem Infoabend im Löwensaal verteilt, zudem wurde er der Heimatzeitung beigelegt. Aber nicht alle Mitglieder begrüßen das. Am Abend des 14. November habe der Vorstand der LG sein Unternehmen darüber informiert, dass es eine Kampagne im Namen der gesamten LG für das Ratsbegehren der Stadt geben werde, schreibt Sindermann in einer Stellungnahme, die der Redaktion vorliegt.

Im Vorfeld sei zwar kommuniziert worden, dass der Vorstand das Ratsbegehren unterstütze. Es sei aber keine einheitliche Linie für alle Mitglieder abgestimmt worden. „Leider wurde unser Unternehmen hierzu weder gehört, noch wurde im Vorfeld durch den Vorstand die Absicht der LG kommuniziert, sich mit der gesamten Leistungsgemeinschaft derart öffentlich zu einem Begehren zu positionieren“, schreibt Sindermann.

Er sei nicht grundsätzlich gegen einen Verkauf der Grundstücke. Sein Unternehmen respektiere jedoch das Anliegen der Bürger, die es für sich anders bewerten. „Daher wird unser Unternehmen für keins der beiden Begehren in der Öffentlichkeit Partei ergreifen“, beschreibt Sindermann seine Haltung.

Die Stellungnahme der Leistungsgemeinschaft in der Diskussion um Bürger- und Ratsbegehren war auch bei der Mitgliederversammlung des Vereins am 21. November Thema. Dort stellte der Vorstand seine Position dar und bat um eine Diskussion. Die kam allerdings nicht zustande.

