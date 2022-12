So setzt sich Lindauer Kreisrat Charly Schweizer für Klimaaktivisten ein

Die Präventivhaft bei Klimaaktivisten findet Kreisrat Charly Schweizer "absolut unverhältnismäßig". Daher beteiligt er sich an einer Klage. Was dahinter steckt.

19.12.2022 | Stand: 05:55 Uhr

Kreisrat Charly Schweizer beteiligt sich an einer Popularklage des Landesverbandes der Linken gegen die Präventivhaft. Diese soll in der kommenden Woche eingereicht werden. Schweizer unterstützt die Popularklage mit einer Vollmacht für die beauftragte Rechtsanwältin und beteiligt sich nach eigenen Angaben auch an den entstehenden Kosten. Präventivhaft „gefährdet die Demokratie“, so Schweizer in einer Pressemitteilung. „Es sollen eindeutig Menschen, die sich politisch betätigen, abgeschreckt werden, dabei ist die freie Meinungsäußerung eines der höchsten Güter unserer Verfassung.“

Schweizer: demokratisches Recht auf friedlchen Prostest

Anlass der Klage sind die in Präventivhaft genommenen Klimaaktivistinnen und Aktivisten. Es ist aus Sicht von Schweizer legitim, dass „Teilnehmende an Sitzblockaden eine hohe Aufmerksamkeit für ihr Anliegen erreichen und damit Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung nehmen wollen“. Das demokratische Recht auf friedlichen Protest sei höher einzustufen als das „Recht, zu einem bestimmten Zeitpunkt auf einer bestimmten Straße fahren zu dürfen“.

(Lesen Sie auch: Nach Straßenblockade in Kempten stehen Klimaaktivisten im Januar vor Gericht)

Die Anwendung der Präventivhaft auf die Klimaaktivistinnen und Aktivisten ist aus Sicht von Schweizer „absolut unverhältnismäßig“. Die Präventivhaft sei mit der Begründung in das Polizeiaufgabengesetz eingeführt worden, einer drohenden terroristischen, schweren Straftat besser entgegenwirken zu können. Schweizer spricht von einer „demagogischen Dämonisierung“ des Klimaprotestes. Seine Trägerinnen und Träger würden als „Klima-RAF“ verunglimpft. Das Verbot des Klimakleber-Protestes durch die Stadt München sei eine schwerwiegende Beschädigung des Grundrechtes auf Versammlungsfreiheit.

(Lesen Sie auch Lindau will klimaneutral werden)

Im Fall der Inhaftierten von München hatten die Aktivisten und Aktivistinnen zwar angekündigt erneut an gewaltfreien Sitzblockaden teilzunehmen, andernorts würden Angeklagte jedoch nach Sitzblockaden freigesprochen, selbst in Bayern habe es zuletzt nur sehr geringe Strafen gegeben, 30 Tage Haft seien nicht hinnehmbar.

Lesen Sie auch