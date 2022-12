Leuchtender Weihnachtsbaum in der Energiekrise? „Eine sensible Frage“

Sind leuchtende Bäume in der Energiekrise vertretbar? Dazu äußert sich ein Sprecher des Versorgers Illwerke. Außerdem: Wie steht es mit echten Kerzen?

09.12.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Der Advent hat begonnen – und damit auch die Zeit der Lichter. Und auch wenn derzeit hohe Energiepreise eines der dominierenden Themen in der Gesellschaft sind, wollen auch im Westallgäu viele Menschen nicht auf die Beleuchtung in ihrem Garten oder gar auf den Weihnachtsbaum im Wohnzimmer verzichten. Bei diversen Händlern in der Region ist das Verkaufsgeschäft bereits in vollem Gange und dem Vernehmen nach ist die Nachfrage auch in diesem besonderen Jahr da. Norbert Eckart, der in Kinbach bei Niederstaufen verschiedene Sorten züchtet und verkauft, berichtete schon im Oktober davon, dass mache Kunden bereits ihr Exemplar ausgesucht hätten.

