Leuchtturm, Trinkwasser, Tankstelle: Wie sich Lindenberg auf einen Blackout vorbereitet

Lindenberg will für einen flächendeckenden Stromausfall gerüstet sein. Das Hutmuseum spielt dabei eine wichtige Rolle. Die Geld nimmt auch Geld in die Hand.

28.09.2023 | Stand: 05:19 Uhr

Eine Art Leuchtturm ist die Kulturfabrik in Lindenberg jetzt schon. Nicht nur, weil der 28 Meter hohe Kamin der ehemaligen Hutfabrik Reich weithin sichtbar über den Dächern der Stadt thront. Sondern auch in kultureller Sicht. Bietet das 2014 eröffnete Hutmuseum doch einen eindruckvollen Einblick in die Stadtgeschichte – samt Aufstieg und Fall der prägenden Hutindustrie.

Die Kulturfabrik wird zum Katastrophenschutz-Leuchturm

Künftig soll das Gebäude noch in anderer Weise als Leuchtturm fungieren. Nämlich im Katastrophenfall. Das gab Hauptamtsleiter Michael Schlachter im Stadtrat bekannt. Kommunen sind dazu angehalten, für den Fall eines flächendeckenden und längere Zeit andauernden Stromausfalls sogenannte Katastrophenschutz-Leuchttürme einzurichten. Diese sollen dann die Anlaufstelle für die Bevölkerung sein. In Lindenberg werde die Kulturfabrik diese Funktion übernehmen, sagte Schlachter.

Der Hauptamtsleiter antwortete damit auf die Anfrage, die Alfred Schaidnagel in der Bürgerfragestunde gestellt hatte. Er wollte wissen, welche Maßnahmen die Stadt ergriffen habe oder ergreifen werde, um im Fall eines drei- oder viertägigen Stromausfalls die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. „Das Risiko wird mit jedem großen Kraftwerk, das wir abschalten, größer“, sagt er.

Schaidnagel wollte von der Verwaltung wissen: „Gibt es einen Notfallplan?“ Konkret nannte er etwa die Kraftstoffversorgung der Feuerwehr oder Strom für Tankstellen. Und er wollte wissen, wo die zentrale Anlaufstelle wäre.

Die Stadt habe hierfür die Kulturfabrik vorgesehen, weil sich unter anderem das Feuerwehrhaus und auch die Rotkreuzwache in der Nähe befinden. Zugleich stellte Schlachter klar, dass dort dann „kein medizinisches Notfallzentrum“, sondern eine Anlauf- und Informationsstelle für die Bevölkerung eingerichtet werde.

Die Wasserversorgung funktioniert auch ohne Strom

Der Hauptamtsleiter und Bürgermeister Eric Ballerstedt beteuerten, dass die Verwaltung sich schon länger mit diesem Notfallszenario beschäftige. Im Haushalt 2024 soll dafür einiges an Geld eingestellt werden – zum Beispiel für die Anschaffung von Notstromaggregaten. Auch die Kulturfabrik soll dafür aufgerüstet werden. Sobald diese Rahmenbedingungen geschaffen seien, werde es auch eine entsprechende Info an die Bevölkerung geben, was im Ernstfall zu tun sei.

Zusammen mit den Blaulichtorganisationen und Versorgern wie den Stadtwerken habe man bereits eine Bestandsaufnahme gemacht. Ergebnis: „Die Stadt ist gar nicht schlecht aufgestellt.“ Beispielsweise seien die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung ohne Strom gewährleistet.

Für die Versorgung mit Benzin und Diesel soll die Aral-Tankstelle „angebunden“ werden.