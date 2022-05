21-Jährige schläft nach Party in Leutkirch ohne Hose und Schuhe in fremdem Auto

Nach einer Party in Leutkirch hat eine 21-Jährige nicht mehr nach Hause gefunden. Sie legte sich kurzerhand in einem fremden Auto schlafen.

22.05.2022 | Stand: 10:47 Uhr

Nach einer Party in einem Ortsteil von Leutkirch hat eine 21-Jährige nicht mehr nach Hause gefunden. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Demnach hat die junge Frau die Party nachts verlassen und in der Nachbarschaft zunächst ihre Hose und dann ihre Schuhe ausgezogen. Anschließend legte sie sich in einem unverschlossenen Auto schlafen.

Nachdem sie am nächsten Morgen aufgewacht war, klingelte die 21-Jährige völlig aufgelöst und leichtbekleidet bei dem Autobesitzer, der die Polizei rief. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Die Polizei Leutkirch konnte keine Straftaten feststellen, weshalb sie die Frau zur Ausnüchterung und zum Aufwärmen nach Hause brachten.

