46-Jähriger bei Garagenbrand in Leutkirch schwer verletzt

Bei einem Garagen-Brand am Dienstag in Leutkirch im Allgäu wurde ein 46-Jähriger schwer verletzt.

17.01.2023 | Stand: 15:34 Uhr

Bei einem Garagenbrand am Dienstag gegen 8 Uhr in Leutkirch (Landkreis Ravensburg) wurde ein 46-Jähriger schwer verletzt. Das Feuer brach in einer Garage im Bereich der Goethestraße aus und verbreitete sich laut Polizei schnell. Das alleinstehende Gebäude stand innerhalb kurzer Zeit in Vollbrand.

Die beiden Besitzer wollten ihre Autos vor den Flammen retten. Beim Herausfahren seines Pkw zog sich ein 46-Jähriger schwere Verbrennungen zu und atmete den Rauch ein. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

15.000 Euro und ein Schwerverletzter nach Garagenbrand in Leutkirch

Die Freiwillige Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Das gegenüberliegende Wohngebäude wurde durch die Hitzeentwicklung allerdings beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Die Polizei Leutkirch hat die Ermittlungen zu dem Brand aufgenommen.

