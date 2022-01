Autofahrer rammt beim Abbiegen Schneepflug

In Leutkirch im Allgäu hat ein Autofahrer beim Abbiegen einen Schneepflug übersehen. Der Schaden ist fünfstellig.

23.01.2022 | Stand: 10:33 Uhr

Ein 73-jähriger Autofahrer hat in Leutkirch beim Abbiegen mit seinem Wagen einen Schneepflug gerammt. Als der Mann vom Parkplatz eines Supermarkts aus auf die Steinbeisstraße abbiegen wollte, übersah er nach Polizeiangaben den von links kommenden Schneepflug.

Der BMW prallte gegen die Schaufel des Schneepfluges. Hierdurch wurde die komplette Front beschädigt. An dem Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. An dem Schneepflug entstand kein Schaden. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

