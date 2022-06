Vierjähriges Kind wird in Leutkirch von Transporter überrollt und schwer verletzt

In Leutkirch ist ein vierjähriges Kind von einem Transporter überrollt worden. Der Junge erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.

28.06.2022 | Stand: 15:06 Uhr

In Leutkirch (Landkreis Ravensburg) ist ein vierjähriges Kind am Montag von einem Transporter überrollt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, schnitt die 22-jährige Fahrerin des Wagens die Linkskurve im Bereich der Straße "Am Fuchsgraben" und übersah dabei den Bub mit seinem Fahrrad.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Westallgäu sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Westallgäu".

Unfall in Leutkirch: Kind von Transporter überrollt und schwer verletzt

Der Transporter rollte über das Fahrrad des Kindes und seinen Arm. Der Junge erlitt bei dem Unfall in Leutkirch so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere hundert Euro.

Mehr Nachrichten aus dem Westallgäu lesen Sie hier.