Mann schlägt Frau Glasflasche gegen den Kopf und droht ihr mit dem Tod

Ein Mann soll eine Frau in Leutkirch (Württembergisches Allgäu) mit einer Glasflasche verletzt haben. Und soll ihr außerdem mit dem Tod gedroht haben.

13.07.2022 | Stand: 15:09 Uhr

Ein 29-Jähriger soll eine 40-Jährige in Leutkirch (Württembergisches Allgäu) mit einer Flasche verletzt und sie bedroht haben. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei schlug der Mann der Frau bei einer Auseinandersetzung am Mittwoch in einer Wohnung an der Brühlstraße eine Glasflasche gegen den Kopf. Dadurch erlitt die 40-Jährige leichte Verletzungen.

Täter meldet sich kurze Zeit später mit dem Handy

Nach dem Angriff ging der 29-Jährige davon, der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzte. Kurze Zeit später drohte der Täter seinem Opfer laut Polizei über Handy mit dem Tod. Die Beamten suchten daraufhin nach dem Mann und nahmen ihn in einer Wohnung in Gewahrsam.

Polizei ermittelt gegen den 29-Jährigen

Die Polizei ermittelt nun gegen den 29-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung.

