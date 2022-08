Liebe zur Natur führte Thomas Gretler zum beruflichen Erfolg

Thomas Gretler aus Weiler ist Biologe, Fotograf und Journalist. Auch Sachbuchverlage schätzen ihn als Autor. Einen Bildband nennt er "Herzensangelegenheit".

13.08.2022 | Stand: 12:05 Uhr

Ohne Kamera geht Thomas Gretler nicht aus dem Haus. „Der Blick durch den Sucher ist ein Teil von mir“, sagt der 52-Jährige aus Weiler im Allgäu. Mit diesem Blick hat der Biologe, Fotograf und Journalist ungezählte Schätze in der Natur entdeckt und mit nach Hause genommen. Dort sammelt er sie in Archiven. Und er teilt sie mit zigtausenden Menschen. In Zeitungen, Magazinen und Broschüren erscheinen Gretlers Bilder, eine Reihe Bildbände und Sachbücher hat er bebildert und Texte dazu geschrieben. Gretler gehört zu den meist gelesenen Autoren der Region.

