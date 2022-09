17-jähriger Motorradfahrer mit über zwei Promille auf Gehweg in Lindau unterwegs

Unter dem Einfluss von Alkohol ist ein Motorradfahrer in Lindau auf dem Bürgersteig gefahren. Zeugen beobachteten den schwankenden Mann und riefen die Polizei.

12.09.2022 | Stand: 13:25 Uhr

Ein betrunkener 17-Jähriger ist am Samstag mit seinem Motorrad auf einem Gehweg in Lindau unterwegs gewesen. Wie die Polizei berichtet, beobachteten Zeugen den jungen Mann in der Eichwaldstraße in Lindau. Dabei bemerkten sie, dass er schwankte und augenscheinlich nicht mehr war und informierten die Polizei.

Lindau: Beamte spüren betrunkenen 17-Jährigen auf

Bevor die Streife allerdings eintraf, entfernte sich der 17-Jährige. Die Beamten begannen nach Motorrad des jungen Mannes zu suchen und fanden es schließlich am späten Nachmittag. Auch den Fahrer spürten die Polizistinnen und Polizisten auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Der Fahrer bekommt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

