Lindau hat ein Müllproblem

Mitarbeiter fischen nach Pfingsten 200 Kilogramm Müll allein aus dem Lindenhofpark. Was die Stadt dagegen tun will.

06.06.2023 | Stand: 19:57 Uhr

Leere Flaschen, Plastikbecher, Tüten und Einweggrills: Wer am Wochenende frühmorgens in den Lindauer Parks unterwegs ist, findet jede Menge achtlos weggeworfenen Müll. Hinterlassen offenbar vom Partyvolk. Die Stadtverwaltung hat einen dringenden Appell an die Bevölkerung.

