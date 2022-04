Erneut Altreifen illegal in Lindau entsorgt - diesmal beim Golfplatz Bad Schachen

Im Bereich des Golfplatzes Bad Schachen im Landkreis Lindau haben Unbekannte illegal Altreifen entsorgt. Es gibt Ähnlichkeiten mit vorangegangenen Taten.

Im Dienstbereich der Polizei Lindau wurden erneut illegal Altreifen entsorgt. Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, teilte ein Zeuge den Beamten am Donnerstagmorgen mit, dass Altreifen unerlaubt im Geländebereich des Golfplatzes Bad Schachen entsorgt wurden.

Lindau: Illegal Autoreifen am Golfplatz Bad Schachen entsorgt

Insgesamt wurden dort 15 Reifen in unterschiedlichen Größen entsorgt. Auffällig war laut Polizei, dass sich wie bereits bei vorangegangenen Taten Einschnitte an den Reifenflanken befanden. Die Unbekannten müssten die Altreifen am Golfplatz Bad Schachen zwischen Mittwochabend um 19 Uhr und Donnerstagmorgen um 7.30 Uhr entsorgt haben.

Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Lindau unter der Telefonnummer 08382/9100 melden.

