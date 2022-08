Betrunkener nach Beschimpfungen am Lindauer Bahnhof in Gewahrsam genommen

Am Sonntag nahm die Lindauer Polizei einen betrunkenen 35-Jährigen fest. Er beschimpfte und beleidigte Passanten.

Am Sonntagnachmittag beschimpfte ein betrunkener 35-Jähriger Passanten am Bahnhof in Lindau. Laut Polizei erhielt der Mann zuvor Hausverbot von einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn, da der Betrunkene grundlos Passanten und Reisende beleidigte. Da er diesem jedoch nicht nachkam, brachte die Polizei den Betrunkenen nach draußen.

Lindau: Mann beschimpft grundlos Passanten

Da der 35-Jährige jedoch auch weiterhin Menschen grundlos beleidigte und beschimpfte, nahm die Polizei ihn in Gewahrsam. Bei einem Alkoholtest konnte ein Wert von fast drei Promille bei dem Mann festgestellt werden.

Ein Gericht ordnete Gewahrsam zur Ausnüchterung des 35-Jährigen an.

