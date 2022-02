Betrunkener Randalierer in Gewahrsam genommen - Lindauer Polizei rückte drei Mal aus

Nach einem Streit in einer Lindauer Gaststätte können es zwei Männer einfach nicht gut sein lassen. Für einen der beiden endet der Abend in Gewahrsam.

Zwei offenbar betrunkene Männer hielten am Donnerstagabend die Polizei in Lindau in Bewegung.

Der Abend begann in einer Gaststätte im Stadtteil Reutin, in der es laut Angaben zu einem Streit zwischen einem 37-jährigen und einem 49-jährigen kam.

Die Polizei konnte den Streit schlichten und sprach für die Männer einen Platzverweis aus. Doch damit war es nicht getan.

Auf dem Heimweg begegneten die beiden einer Anwohnerin. Die Männer bedrängten die Frau laut Polizei und verfolgten sie bis zu ihrem Haus. Dort randalierten sie, klingelten und klopften an der Haustür. Die Polizei kam erneut und verwies die Männer das zweite Mal am Abend des Platzes.

Lindau: Polizei begleitet betrunkene Männer nach Hause

Damit sie keinen weiteren Ärger machen, begleitete die Polizei die Krawallmacher nach Hause. Doch einer der beiden hatte offenbar aus dem Abend nichts gelernt, weshalb er laut Angaben weiter randalierte.

Der 37-jährige wurde daraufhin von der Polizei in Gewahrsam genommen. Er durfte seinen Rausch anschließend auf der Polizeiwache ausschlafen.

