Betrunkene Männer ohne Führerschein klauen Auto in Lindau für Spritztour

In Lindau haben zwei betrunkene Männer ein Auto geklaut. Bei der Polizeikontrolle stellte sich heraus, dass beide keinen Führerschein besitzen.

11.07.2022 | Stand: 13:29 Uhr

In Lindau haben zwei betrunkene Männer am Wochenende gemeinsam ein Auto geklaut. Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, wurden die Beamten am Samstag gegen 4 Uhr darüber informiert, dass ein Autofahrer ein anderes Auto vor einer Gaststätte im Bereich der Bregenzerstraße angefahren hatte und geflüchtet war.

Lindau: Betrunkene Männer ohne Führerschein klauen Auto

Wenig später wurde das Auto auf dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants beim Autobahnzubringer gesehen. Drei Männer gaben vor Ort an, dass zwei Männer aus dem Auto gestiegen sind und grundlos auf sie einschlugen. Die beiden Täter flüchteten zu Fuß, konnten aber kurz darauf von der Polizei gestellt werden.

Sie waren beide laut Polizei erheblich betrunken. Ein Atemalkoholtest ergab bei beiden einen Alkoholwert von fast zwei Promille. Bei dem Mann, der gefahren ist, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Er war nicht im Besitz eines Führerscheins. Die drei Männer, die angegriffen wurden, benötigten für die ärztliche Versorgung einen Rettungswagen.

Weitere Ermittlungen der Polizei ergaben, dass das Auto gestohlen wurde. Gegen die beiden Männer leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.

