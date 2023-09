Betrunkener 28-Jähriger fährt nach Streit in Lindau 39-Jährigen an

In Lindau kommt es zu einem Streit zwischen drei betrunkenen Männern. Gegen einen von ihnen wird nun wegen versuchter Tötung ermittelt.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 20. auf 21. September, hat ein betrunkener 28-Jähriger nach einem Streit in Lindau einen 39-Jährigen angefahren und schwer verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts, teilen die Beamten mit. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft.

Mann holt Küchenmesser nach Streit in Lindau

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in der Tatnacht gegen Mitternacht vor einer Unterkunft zu einem Streit zwischen drei Männern, die dort gemeinsam Alkohol getrunken hatten. Der 28-Jährige fuhr danach betrunken mit dem Auto zurück zu seiner Wohnung. Er holte ein großes Küchenmesser und fuhr damit zurück zu der Unterkunft. Dort angekommen, traf er auf den 39-Jährigen und seinen 27-jährigen Neffen, mit denen er sich zuvor gestritten hatte.

Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei zückte der 28-Jährige das Küchenmesser und versuchte damit auf seine Kontrahenten einzustechen. Beide konnten den Angriffen ausweichen und wurden nicht verletzt. Daraufhin stieg der 28-Jährige in sein Auto und versuchte mehrmals die beiden Männer zu überfahren. Sie konnten beide ausweichen.

Tatverdächtiger fährt 39-Jährigen mit dem Auto an

Dann fuhr der 28-Jährige davon, drehte nach etwa 50 Metern um und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf die beiden Männer zu, die mittlerweile auf der Straße standen. Er steuerte zunächst auf den 27-Jährigen zu. Dieser warf einen großen Stein auf das Auto und sprang zur Seite. Anschließend hielt der Fahrer auf den 39-Jährigen zu. Er erfasste ihn mit der linken Seite seines Autos. Durch den Aufprall wurde der 39-Jährige zur Seite geschleudert und zog sich dabei schwere Prellungen und großflächige Schürfwunden zu.

Nach der Tat fuhr der 28-Jährige zurück zu seiner Wohnung, wo die Polizei ihn festnahm. Weil er so stark betrunken war, stellten sie seinen Führerschein sicher. Auch das Auto beschlagnahmten sie.

28-Jähriger in Untersuchungshaft

Die Kriminalpolizei Lindau ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kempten erließ am Freitag, 22. September, einen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

