Das Corona-Testzentrum am Bahnhof Reutin in Lindau hat seit Montag geschlossen. Was dahintersteckt und ob es einen Ersatz gibt.

Von Julia Baumann

24.11.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Ein einfaches Schild aus Papier weist darauf hin: Am Sonntag war der letzte Tag, an dem sich Interessierte im Bahnhof Reutin auf das Coronavirus testen lassen konnten. Dass eine der beliebtesten Lindauer Teststationen mitten in der vierten Welle schließt, stößt bei vielen auf Unverständnis.