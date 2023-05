Dashcam überführt Unfallverursacher in Lindau

In Lindau baut ein 67-Jähriger mit seinem Microcar einen Unfall und flüchtet. Er hat die Rechnung aber ohne die Kamera in dem anderen Auto gemacht.

25.05.2023 | Stand: 13:10 Uhr

In Lindau hat ein 67-Jähriger am Mittwoch gegen 7.15 Uhr einen Unfall gebaut. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Mann von der Nobelstraße in die Rickenbacher Straße abbiegen. Dort übersah er ein Auto, das auf der Rickenbacher Straße kam und stieß mit diesem zusammen. Der 67-Jährige hielt kurz an, schaute sich den Schaden an und fuhr dann weiter, ohne seinen Namen zu hinterlassen.

67-Jähriger baut Unfall in Lindau und flüchtet

Was er nicht wusste: Der Fahrer des anderen Fahrzeugs hatte eine Dashcam in seinem Auto angebracht. Die kleine Kamera zeichnete den Unfall auf. So konnte die Polizei den Unfallflüchtigen identifizieren.

An seiner Wohnanschrift entdeckten die Beamten das kaputte Fahrzeug. Gegen den 67-Jährigen wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Der Schaden des Unfalls in Lindau beläuft sich auf 4000 Euro, verletzt wurde niemand.

Mehr Nachrichten aus dem Westallgäu lesen Sie hier.