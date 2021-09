Durstiger Dieb nimmt 20 Flaschen Bier mit

Sie oder er muss einen großen Durst gehabt haben: Ein Dieb hat 20 Bierflaschen aus einem Keller in Lindau gestohlen. Und das, obwohl sie gut gesichert waren.

29.09.2021 | Stand: 12:55 Uhr

Einen ziemlich großen Durst muss ein Dieb gehabt haben, der 20 Flaschen Bier aus dem Kellerabteil eines Hauses in der Kemptener Straße 49b in Lindau gestohlen hat. Der Einbrecher entfernte laut Polizei die Abtrennung zwischen zwei Kellerabteilen, um so durchgreifen zu können und an die Flaschen zu gelangen.

Dieb muss zwischen Samstagmittag und Dienstagnachmittag eingedrungen sein

Ein Anwohner bemerkte den Diebstahl am Dienstagabend und rief die Polizei. Die durstige Dieb muss zwischen Samstagmittag und Dienstagnachmittag zugeschlagen haben. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 08382/910-0.

