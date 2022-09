Feuerwehr rettet Hund in Lindau aus verschlossenem Auto

Auf einem Parkplatz in Lindau ist ein Hund in einem Auto eingeschlossen und wirkt benommen. Die Feuerwehr eilt zur Rettung.

16.09.2022 | Stand: 08:34 Uhr

In Lindau im Allgäu hat die Feuerwehr am Dienstag gegen 16 Uhr einen Hund aus einem Auto gerettet. Wie aus einem Pressebericht der Feuerwehr hervorgeht, nahm ein Zeuge auf einem Parkplatz eines Reutiner Einkaufsmarkt einen Hund wahr, der in einem Auto eingeschlossen war. Weil das Tier einen benommenen Eindruck gemacht hatte, zog er den zuständigen Sicherheitsdienst hinzu.

Weil die Besitzerin des Hundes nirgends zu sehen war, rief der Sicherheitsdienst den Notruf. Die Leitstelle alarmierte eine Gruppe des Löschzugs Hauptwache der Feuerwehr Lindau, um den Hund zu befreien.

Einsatz der Feuerwehr in Lindau: Hund in Auto eingeschlossen

Kurz nach Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort, trafen sie die Besitzerin des Hundes auch schon am Auto an. Sie öffnete schnell den Wagen, damit ihr Hund an die frische Luft konnte. Nach knapp 20 Minuten war der Einsatz beendet und die Feuerwehr Lindau rückte wieder ab.

