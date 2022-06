Wegen des Verdachts der Fischwilderei in der Lindauer Ach prüft nun die Polizei die Angaben eines 41-jährigen Mannes aus Stuttgart.

10.06.2022 | Stand: 13:25 Uhr

Wegen des Verdachts der Fischwilderei in der Lindauer Ach im Allgäu überprüft die Polizei nun die Angaben eines 41-jährigen Mannes aus Stuttgart. Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, hat ein Zeuge am Donnerstagnachmittag der Polizei mitgeteilt, dass an der Ach im Bereich der Bregenzer Straße eine Angel ausgelegt sei und sich ein Fisch am Haken befinden würde.

Verdacht der Fischwilderei in der Lindauer Ach: Polizei ermittelt

Die Wasserschutzpolizei Lindau ging der Sache nach und überprüfte die Angelstelle. Dabei trafen die Beamten einen 41-Jährigen aus Stuttgart an. Er sagte, dass ihm die Erlaubnis zum Fischen an der Stelle mündlich von dem Berechtigten erteilt worden sei. Die benutzten Angelruten wurden vorsorglich sichergestellt. Nun überprüft die Polizei, ob der Mann tatsächlich die Erlaubnis hatte, an der Stelle zu angeln.

