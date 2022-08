Diebe stehlen Rentnerin Geldbeutel aus dem Rollator

In Lindau ist eine 73-jährige Rentnerin Opfer von Dieben geworden. Sie stahlen den Geldbeutel direkt aus dem Rollator.

29.08.2022 | Stand: 14:57 Uhr

Am Samstagnachmittag ist eine 73-Jährige Frau in Lindau Opfer von einem Diebstahl geworden. Wie die Polizei mitteilt, soll der Renterin der Geldbeutel aus dem Rollator gestohlen worden sein. Zuvor halfen zwei Frauen der Rentnerin dabei ihren Rollator in den Hauseingang ihrer Wohnung zu tragen. Als die 73-Jährige in der Wohnung ankam, bemerkte sie, dass ihr Geldbeutel fehlte.

Diebstahl in Lindau: Vierstellige Summe abgehoben

Als die Frau den Diebstahl am nächsten Tag ihrer Bank mitteilte, war es bereits zu spät. Insgesamt ergaunerten die Diebe eine Summe im vierstelligen Bereich von dem Konto der Rentnerin. Laut Polizei befand sich in dem Geldbeutel auch ein Zettel mit der PIN der Bankkarte.

Die Polizei weist darauf hin, Geldbeutel niemals offen in einem Korb oder Tasche zu transportieren oder unbeaufsichtigt zu lassen. Außerdem sollte die PIN niemals zusammen mit einer Geldkarte im Geldbeutel aufbewahrt werden. Denn so besteht für Banken keine Pflicht, den entstandenen Schaden zu ersetzen.

Mehr Nachrichten aus dem Westallgäu lesen Sie hier.