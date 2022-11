Gruppe Jugendlicher greift Gleichaltrigen in Lindau mehrfach an - Frau schreitet ein

In Lindau hat eine Gruppe Jugendlicher einen Gleichaltrigen beleidigt, angegriffen und erpresst. Eine unbekannte Frau kam ihm zu Hilfe.

Von Allgäuer Zeitung

25.11.2022 | Stand: 12:36 Uhr

Bereits am Freitag, 5. November, hat eine Gruppe Jugendlicher einen Gleichaltrigen in Lindau beleidigt, angegriffen und bedroht. Wie die Polizei jetzt berichtet, hat der Vorfall in einem Schnellrestaurant im Bereich der Robert-Bosch-Straße begonnen. Hier soll die Gruppe den Jugendlichen mehrmals beleidigt haben. Als er auf dem Weg zur Bushaltestelle war, griffen sie ihn tätlich an.

