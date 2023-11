Heute beginnt die Lindauer Hafenweihnacht

In Lindau am Bodensee sticht heute die Hafenweihnacht in See. Alle Infos zu dem bekannten Weihnachtsmarkt gibt es hier.

An der Hafenpromenade der Lindau-Insel findet in diesem Jahr wieder die Lindauer Hafenweihnacht statt. Hier finden Sie alle Infos zu dem Weihnachtsmarkt in Lindau am Bodensee.

Wann ist Weihnachtsmarkt in Lindau 2023?

Die Lindauer Hafenweihnacht findet 2023 von Donnerstag, 23. November, bis Sonntag, 17. Dezember, statt. Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts am Bodensee sind von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 11 bis 21 Uhr.

Wie viel kostet der Eintritt für die Hafenweihnacht Lindau?

Der Eintritt für die Hafenweihnacht Lindau ist frei. An den Parkplätzen der Stadt Lindau am Bodensee werden Parkgebühren erhoben (weitere Infos weiter unten in diesem Artikel).

Wie ist das Programm bei der Lindauer Hafenweihnacht 2023?

Der Programm der Lindauer Hafenweihnacht 2023 ist noch nicht bekannt oder nur teilweise bekannt. Der Weihnachtsmarkt wird am 23. November auf der Bühne feierlich eröffnet. Weitere Acts und Showeinlagen veröffentlichte die Stadt bislang nicht. Auch zum diesjährigen Bühnenprogramm gibt es noch keine Infos.

Am Samstag nach Nikolaus findet traditionell das Nikolausschwimmen im Bodensee statt. Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer tragen dabei einen Neoprenanzug, es gibt aber auch Extremschwimmer, die ohne Neopren starten. Organisiert wird das Event von der Wasserwacht Lindau.

Zum Abschluss des Weihnachtsmarkts gibt es jedes Jahr ein festliches Turmblasen. An verschiedenen Standorten in der Stadt spielen Musikkapellen, Alphornbläser und Bläsergruppen. (Stand: 19. Oktober2023)

Der Lindauer Christbaum wird kurz vor Beginn der Hafenweihnacht am Alten Rathaus auf dem Bismarckplatz aufgestellt. In der evangelischen Kirche St. Stephan am Marktplatz finden Besucherinnen und Besucher eine rund 60 Quadratmeter große Krippenlandschaft. Dafür erfinden die Lindauer Brüder Michael und Martin Wäger jedes Jahr neue Szenen.

Welche Hotels gibt es in Lindau?

Während der Weihnachtszeit kann man auch in Lindau übernachten. Angebote finden Interessierte bei der Lindauer Tourist-Information. Welche Unterkünfte es in Lindau gibt, sehen Sie hier.

Wo kann man beim Weihnachtsmarkt in Lindau parken?

Wer mit dem Auto zur Lindauer Hafenweihnacht anreist, hat mehrere Möglichkeiten zu parken. In Lindau gibt es mehrere kostenpflichtige Parkplätze. Für einen Besuch des Weihnachtsmarkts bietet es sich an, an den Parkplätzen P1 (Blauwiese), P2 (Ehemaliger Bahnhof) oder am Bahnhof Reutin zu parken. Einen Überblick über die Parkplätze in Lindau finden Sie hier.

Wie komme ich mit Bus und Bahn zur Lindauer Hafenweihnacht?

Aber auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kann man zum Weihnachtsmarkt anreisen. Wer mit dem Zug anreist, fährt bis zur Station Lindau Insel. Der Bahnhof befindet sich direkt am Hafen vor den Toren der Hafenweihnacht. Neben dem Bahnhof hält auch der Lindauer Stadtbus, mit dem man zu dem Weihnachtsmarkt anreisen kann.

Schifffahrten und Anreise mit dem Schiff zur Lindauer Hafenweihnacht

Ein Highlight bei der Lindauer Hafenweihnacht sind wohl die Schifffahrten auf dem Bodensee. Die zweistündige Rundfahrt "Adventsfahrt" fährt zwischen dem 24. November und dem 17. Dezember immer freitags und sonntags von 14 bis 16 Uhr.

Die einstündige Rundfahrt im Winter legt zwischen dem 24. November und 17. Dezember immer von Freitag bis Sonntag um 16.30 Uhr ab.

Wer aus anderen Bodensee-Städten zur Hafenweihnacht anreist, kann hierfür die Angebote der Vorarlberg Lines oder der Schweizer Bodenseeschifffahrt nutzen.

Welcher ist der schönste Weihnachtsmarkt im Allgäu?

Die Lindauer Hafenweihnacht zählt wohl zu den schönsten Weihnachtsmärkten im Allgäu. Für Weihnachtsmarkt-Fans lohnt sich aber auch ein Abstecher ins Oberallgäu zum Erlebnis-Weihnachtsmarkt in Bad Hindelang. Auch der Weihnachtsmarkt am Rathaus in Kempten zählt zu den schönsten in der Region. Alle Termine für die Weihnachtsmärkte 2023 im Allgäu finden Sie hier.

Welcher ist der schönste Weihnachtsmarkt am Bodensee?

Am Bodensee gibt es in den Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zahlreiche weihnachtliche Events und Weihnachtsmärkte. Die Lindauer Hafenweihnacht zählt zu den schönsten am Bodensee. Es gibt klassische Weihnachtsmarktbuden, einen Märchenwald an der Uferpromenade sowie eine Bühne am Bodensee, auf der verschiedene Künstlerinnen und Künstler spielen. Weitere Weihnachtsmärkte 2023 finden hier in den Bodensee-Städten:

