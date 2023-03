Junger Mann zieht bei Streit Messer und versucht, auf Jugendlichen einzustechen

Ein junger Mann und ein Jugendlicher geraten bei einem Streit in Lindau aneinander. Auf einmal zieht der Ältere ein Messer - und verletzt den Jüngeren.

20.03.2023 | Stand: 15:39 Uhr

Die Staatsanwaltschaft wertet diesen Fall als versuchtes Tötungsdelikt: Ein 20-Jähriger hat in Lindau einen 16-Jährigen mit einem Messer attackiert und dabei am Hals und im Gesicht verletzt. Vorausgegangen war ein Streit zwischen den beiden, der bereits seit mehreren Tagen schwelte. Aber der Reihe nach.

Mehrere Jugendliche trafen sich laut Polizei am Freitagabend an der sogenannten Lindenschanze am Sina-Kinkelin-Platz in Lindau, um gemeinsam zu feiern. Dort begegneten sich auch der 16-Jährige und der 20-Jährige. Der junge Mann beleidigte den Jugendlichen - daraufhin gerieten die beiden körperlich aneinander.

20-Jähriger hat Messer in der Hand und versucht, auf 16-Jährigen einzustechen

Die beiden prügelten nach Angaben der Polizei zunächst mit Fäusten aufeinander ein. Im weiteren Verlauf zog der 20-Jährige plötzlich ein Messer. Als die Streithähne zu Boden gegangen waren, versuchte der junge Mann in Richtung des Halses und des Kopfes des 16-Jährigen zu stechen. Dadurch erlitt der Jugendliche Schnittverletzungen am Hals und Gesicht.

Andere Jugendliche gingen allerdings dazwischen. So konnte laut Polizei verhindert werden, dass der Angreifer weiter mit dem Messer auf den 16-Jährigen einwirkte. Am Samstagmittag zeigte der Jugendliche die Tat bei der Lindauer Polizei an.

Die Staatsanwaltschaft Kempten wertet den Fall als versuchten Totschlag und erließ Haftbefehl gegen den 20-Jährigen. Der junge Mann wurde noch am Abend festgenommen und in ein Gefängnis gebracht.

Lesen Sie auch: Motorradfahrer verletzt sich bei Zusammenstoß auf der Alpenstraße schwer

Was ist ein versuchtes Tötungsdelikt?

Beim versuchten Totschlag handelt es sich um eine Straftat, bei der der Täter versucht, sein Opfer zu töten - das jedoch aus verschiedenen Gründen nicht geschafft hat. Vor Gericht muss ihm allerdings nachgewiesen werden, dass er den Vorsatz hatte, sein Opfer zu töten. Außerdem muss der Täter zur Ausführung "unmittelbar angesetzt haben" - heißt: Er muss die Schwelle von bloßen Vorbereitungshandlungen überschritten haben.

Das Strafmaß für einen versuchten Totschlag ist in Paragraph 212 Strafgesetzbuch (StGB) geregelt. Bei einer Verurteilung droht dem Täter eine Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren. Das Gesetz eröffnet aber die Möglichkeit, den versuchten Totschlag milder zu bestrafen, als mit der Untergrenze von fünf Jahren.

Weitere Nachrichten aus dem Westallgäu und Landkreis Lindau finden Sie hier.