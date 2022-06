Polizei muss Gaststätte in Lindau wegen Ruhestörung schließen

Die Polizei musste in der Nacht eine Gaststätte in Lindau wegen Ruhestörung schließen. Der Mitarbeiter hatte die 20 betrunkenen Gäste wohl nicht im Griff.

20.06.2022 | Stand: 13:29 Uhr

Die Polizei hat in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Gaststätte in Lindau wegen Ruhestörung geschlossen. Wie aus einem Polizeibericht hevorgeht, wurden die Beamten in der Nacht gegen 1 Uhr wegen Ruhestörung zu der Gaststätte gerufen. Dort trafen die Beamten rund 20 zum Teil stark betrunkene Gäste an. Der verantwortliche Mitarbeiter sicherte den Polizisten zu, die Lage im Griff zu haben und für Ruhe zu sorgen.

Offenbar ist ihm das nicht gelungen, denn gegen 3.30 Uhr ging bei der Polizei erneut eine Beschwerde wegen Ruhestörung ein. Vor Ort waren immer noch die gleichen Gäste wie wenige Stunden zuvor. Allerdings hatten diese zwischenzeitlich noch mehr Alkohol getrunken. Weil der verantwortliche Mitarbeiter die Lage laut Polizei nicht im Griff hatte, schlossen die Beamten die Bar und forderten die Gäste auf, nach Hause zu gehen. Danach kehrte Ruhe ein.

