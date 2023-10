Schönheitschirurg Werner Mang will in Lindau 17 Wohnungen bauen

Schönheitschirurg Werner Mang hat in Lindau Großes vor. So sehen seine Pläne auf der Hinteren Insel aus.

Werner Mang will auf der Hinteren Insel ein Gebäude mit 17 Wohnungen, Café und Tiefgarage bauen. Der Stadtrat hat die Weichen dafür gestellt – sendet aber auch ein deutliches Signal.

Ganz neu ist das Projekt nicht: Schon vor Jahren hatte sich der Gestaltungsbeirat mehrfach mit den Plänen befasst, der Bauausschuss hatte sie bereits 2020 gebilligt. Jetzt kommt wieder Bewegung in die Sache: In ihrer jüngsten Sitzung haben die Räte beschlossen, dass die Verwaltung einen Bebauungsplan für das Grundstück erstellen soll.

Auf dem Grundstück direkt am Bodensee stehen bisher Garagen.

Noch steht in der Dreierstraße 9 ein Gebäude mit Garagen. Dieses will Mang abreißen. Auf dem Grundstück in Premiumlage direkt am Bodensee soll dann ein Wohnhaus mit Café im Erdgeschoss und Tiefgarage im Keller entstehen.

Im Grundsatz entspricht der Bau den Vorgaben des Rahmenplans für die Hintere Insel, der an dieser Stelle einen Neubau vorsieht. Geplant sind vier Vollgeschosse und ein Dachgeschoss mit Walmdach. „Im obersten Geschoss ist nur eine Wohneinheit geplant“, erläuterte Architekt Rainer Schmuck.

Den Vorentwurf für das Gebäude hatte Werner Mangs Sohn, der Architekt Thomas Mang, erstellt. Schmuck entwickelt das Projekt weiter. Die Fläche bei der Karlsbastion, auf der die Garagen stehen, ist zum großen Teil bereits versiegelt. In seiner Größe und Proportion nimmt das geplante Wohnhaus Bezug auf das Nachbarhaus. Jede der neuen Wohnungen soll entweder eine Terrasse, einen Balkon oder eine Loggia bekommen.

Eine Tiefgarage mit Auto-Aufzug und eine ins Dach integrierte Photovolaikanlage sind geplant.

Bei dem Projekt gilt die sozialgerechte Bodennutzung (Sobon): Sieben Wohnungen sind als geförderte Wohnungen für untere und mittlere Einkommensgruppen vorgesehen. Im Erdgeschoss ist ein kleines Café mit Außengastronomie geplant, und in den zwei Tiefgaragen-Geschossen soll es 16 Autostellplätze geben.

Statt über eine lange Rampe sollen Autos dort über einen Aufzug einfahren. Die geplante Photovoltaikanlage wird in die Dachfläche aus roten Biberschwanzziegeln integriert.

Stadträte bemängeln, dass die Wohnungen zu klein für Familien seien.

In der Sitzung wies Thomas Hummler (CSU) darauf hin, dass die geplanten Wohnungen „sehr klein“ seien. „Wir verstehen zwar den Hintergrund. Es ist aber auch wichtig, dass wir Wohneinheiten haben, die der Stadt was bringen - und nicht zum Alterswohnsitz werden“, sagt er. Auch Günther Brombeiß (FB) glaubt: „Es ist dringend notwendig, Familien anzusiedeln.“

Der Meinung sind noch weitere Kolleginnen und Kollegen. Da half es auch nichts, dass Iris Möller vom Bauamt auf die Wohnraumbedarfsanalyse verwies, laut der Lindau kleine Wohnungen braucht.

„Es ist für Familien nicht möglich, Wohnungen zu finden“, sagte Angelika Rundel (SPD). Aus ihrer Sicht ist gerade die Hintere Insel als Lebensraum für Familien prädestiniert. „Da sollte sich der Bauherr nochmal Gedanken machen“.

Bürgermeister Mathias Hotz (JA) fasst die Stellungnahmen als „klares Signal aus der Sitzung“ zusammen.

Auf Nachfrage von Max Strauß (BL) sagte Architekt Schmuck, dass er davon ausgehe, dass die Wohnungen in der Dreierstraße 9 als Mietwohnungen und nicht als Eigentumswohnungen geplant sind.

Und auf Nachfrage von Daniel Obermayr stellt sich heraus, dass das Bauamt zwar dran gedacht hat, Ferienwohnungen auszuschließen, die Zweitwohnungen im Vorentwurf des Bebauungsplans aber vergessen hat.

