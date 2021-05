Vier Jugendliche für Sachbeschädigung am Wankel Gebäude verantwortlich

Mitte März haben Unbekannte das Wankel Gebäude in Lindau beschädigt. Die Polizei hat die Täter nun gefunden.

Die Polizei hat vier Jugendliche ermittelt, die für die Sachbeschädigungen am sogenannten Wankel Gebäude im Stadtdteil Lindau/Zech verantwortlich sein sollen. Im Zeitraum vom 10. bis 16. Mai haben die Jugendlichen laut Polizeiangaben unter anderem 25 Glas- und Plexiglasscheiben, die teilweise unter Denkmalschutz stehen, eingeworfen. Zudem wurden im Gebäude vorgefundene Feuerlöscher versprüht, Scheiben an Glasvitrinen eingeschlagen und sogar in einer Küche ein Sitzkissen in Brand gesteckt.

Im Rahmen der Spurensicherung ergaben sich nun Hinweise auf einen 13-jährigen Schüler aus Lindau. Durch eine aufwändige und intensiv geführte Ermittlungsarbeit haben die Beamten insgesamt vier tatverdächtige Jugendliche im Alter von 13 – 16 Jahren ermittelt.

Jugendliche geben die Tat zu

Die Jugendlichen gaben die die Sachbeschädigungen zu. Drei der vier Täter kommen aus dem Ravensburger Raum.

Der Sachschaden, der an dem Gebäude enstand, beläuft sich auf etwa 100.000 Euro, da die Jugendlichen beim Versprühen des Feuerlöschpulvers Elektrokabel beschädigt haben.

Die jugendlichen Täter wurden im Beisein ihrer Erziehungsberechtigten bereits durch die Polizei vernommen. Neben einer zu erwartenden Strafe kommen nun auf die vier Täter erhebliche Schadensersatzforderungen des Geschädigten zu.

