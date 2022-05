Streit eskaliert: Zwei junge Männer prügeln sich in Lindau

Zwei betrunkene junge Männer haben sich bei einem Streit in Lindau gegenseitig geschlagen. Einer musste danach im Krankenhaus untersucht werden.

16.05.2022 | Stand: 14:39 Uhr

In Lindau haben sich am Sonntagmorgen zwei betrunkene Männer aus bisher unbekannten Gründen gestritten und dabei gegenseitig geschlagen. Die Auseinandersetzung ereignete sich laut Angaben der Polizei gegen sechs Uhr im Lindauer Ortsteil Zech.

Männer in Lindau streiten und schlagen beide zu

Die Männer im Alter von 28 und 23 Jahren gerieten aus unbekannten Gründen in einen Streit, in dessen Verlauf beide zuschlugen. Dabei erlitt einer der Männer eine Gesichtsverletzung und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Eine Lindauer Polizeistreife und eine unterstützende Streife der Bundespolizei schlichteten den Streit. Gegen beide Männer laufen nun Anzeigen wegen Körperverletzung.

