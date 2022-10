Lindauer Hafenweihnacht soll 2022 wieder stattfinden - Das ist bislang bekannt

2022 findet wieder die Lindauer Hafenweihnacht statt. Der Weihnachtsmarkt ist wohl einer der schönsten am Bodensee. Alle Infos dazu finden Sie hier.

12.10.2022 | Stand: 16:06 Uhr

Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause finden dieses Jahr wieder viele Weihnachtsmärkte im Allgäu statt. Einer davon ist die Lindauer Hafenweihnacht. Im Jahr 2021 wurde die Hafenweihnacht geplant, wurde dann aber kurz vor der Eröffnung abgesagt. Doch 2022 sollen die Stände des Weihnachtsmarkts in Lindau vom 24. November bis 18. Dezember wieder öffnen. Alle Infos zu Öffnungszeiten, Programm und Weihnachten in Lindau finden Sie hier. In diesem Artikel beantworten wir folgende Fragen rund um den Lindauer Weihnachtsmarkt:

Wann ist der Weihnachtsmarkt in Lindau?

Welches Programm gibt es 2022 bei der Lindauer Hafenweihnacht?

Wie kommt man zum Weihnachtsmarkt Lindau 2022?

Welcher ist der schönste Weihnachtsmarkt am Bodensee

Was ist in Lindau an Weihnachten und im Advent 2022 geboten?

Öffnungszeiten: Wann ist der Weihnachtsmarkt in Lindau?

Die Lindauer Hafenweihnacht, der Weihnachtsmarkt in Lindau am Bodensee, findet 2022 von Donnerstag, 24. November, bis Sonntag, 18. Dezember, an der Hafenpromenade statt. Die Stände haben von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 11 Uhr bis 21 Uhr geöffnet.

Bilderstrecke

So schön ist die Hafenweihnacht in Lindau

1 von 4 Fotos von der Hafenweihnacht Lindau Bild: Christian Flemming (Archivbild) Fotos von der Hafenweihnacht Lindau Bild: Christian Flemming (Archivbild) 2 von 4 Fotos von der Hafenweihnacht Lindau Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Fotos von der Hafenweihnacht Lindau Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 3 von 4 Fotos von der Hafenweihnacht Lindau Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Fotos von der Hafenweihnacht Lindau Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 4 von 4 Fotos von der Hafenweihnacht Lindau Bild: Wolfgang Schneider (Archivbild) Fotos von der Hafenweihnacht Lindau Bild: Wolfgang Schneider (Archivbild) 1 von 4 Ein Herz, das die Aufmerksamkeit der Lindauer auf sich zieht: Auch in diesem Jahr schmückt es den Hafen und fällt sogar noch mehr auf, als wenn bei der Hafenweihnacht viele Stände und anderes drumherum stehen würden. (Foto: Christian Flemming) Bild: Christian Flemming (Archivbild) Ein Herz, das die Aufmerksamkeit der Lindauer auf sich zieht: Auch in diesem Jahr schmückt es den Hafen und fällt sogar noch mehr auf, als wenn bei der Hafenweihnacht viele Stände und anderes drumherum stehen würden. (Foto: Christian Flemming) Bild: Christian Flemming (Archivbild)

Welches Programm gibt es 2022 bei der Lindauer Hafenweihnacht?

Bei der Lindauer Hafenweihnacht 2022 wird es wieder ein Bühnenprogramm geben. Das genaue Programm steht allerdings noch nicht fest (Stand 12. Oktober) und wird erst kurz vor Eröffnung des Weihnachtsmarkts bekanntgegeben.

Zum Abschluss der Lindauer Hafenweihnacht 2022 soll es wieder ein festliches Turmblasen von verschiedenen Standorten wie dem Mangturm, dem Balkon des Hotel Reutemann oder der Terrasse des Lindauer Hofs geben. Mit dabei sind Musikkapellen, Bläsergruppen und Alphörner. Die Gruppen spielen an verschiedenen Standorten und wechseln sich ab. Zum Schluss spielen alle Beteiligten ein gemeinsames Stück auf der Bühne.

Anreise: Wie kommt man zum Weihnachtsmarkt Lindau 2022?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man zur Lindauer Hafenweihnacht 2022 anreisen kann. Eine der wohl romantischeren Arten der Anreise ist wohl mit dem Schiff. Die Vorarlberg Lines bieten einen Pendelverkehr zwischen Lindau und Bregenz. Auch die Schweizer Bodenseeschifffahrt pendelt an den Wochenenden von Rorschach nach Lindau.

Daneben gibt es natürlich die Möglichkeit, mit der Bahn anzureisen. Der Lindauer Bahnhof liegt direkt am Hafen. Die Haltestelle heißt "Lindau-Insel". Wer aus dem Bahnhof herauskommt, steht direkt am Eingang der Lindauer Hafenweihnacht. Zugverbindungen nach Lindau gibt es von allen Allgäuer Bahnhöfen aus - zum Beispiel von Kempten, Memmingen oder Buchloe. Aber nicht immer fährt der Zug direkt nach Lindau.

Auch mit dem Auto ist die Anreise möglich. Hier kann man zum Beispiel die A96 Richtung Lindau oder die B12 Richtung Isny/Lindau nehmen. In Lindau gibt es kostenpflichtige Parkplätze. Diese sind P1, P2, P3 und P4.

Welcher ist der schönste Weihnachtsmarkt am Bodensee?

Die Lindauer Hafenweihnacht ist wohl einer der schönsten Weihnachtsmärkte am Bodensee - wenn nicht sogar der schönste. Neben dem Weihnachtsmarkt in Lindau finden am Bodensee und in den Bodensee-Städten 2022 unter anderem folgende Weihnachtsmärkte statt:

Deutschland

24.11. - 18.12. Lindauer Hafenweihnacht

25.11. - 22.12. Bodensee-Weihnacht, Friedrichshafen

24.11. - 22.12. Weihnachtsmarkt am See Konstanz

25.11. - 26.11. Meersburger Weihnachtsmarkt

22.11. - 09.01. Christmas Garden Insel Mainau

Österreich

25.11. - 24.12. Bregenzer Weihnacht

13.12. - 23.12. Dornbirner Christkindlemarkt

Schweiz

25.11. - 27.11. Adventsmarkt Bischoffszell

16.12.-18.12. Frauenfelder Weihnachtsmarkt

Weitere Weihnachtsmärkte in der Bodensee-Region finden Sie hier: https://www.bodensee.eu/weihnachtsmaerkte

Was ist in Lindau an Weihnachten und im Advent 2022 geboten?

In der Adventszeit ist die Weihnachtsinsel in Lindau festlich geschmückt. Die Gassen in der Altstadt sind weihnachtlich beleuchtet und am Bismarckplatz wird vor dem Alten Rathaus kurz vor Beginn der Lindauer Hafenweihnacht der Weihnachtsbaum aufgestellt. Allerdings schaltet die Stadt die Lichter wegen der Energiekrise später ein und früher wieder aus.

In der evangelischen Kirche St. Stephan am Marktplatz bauen die Brüder Michael und Martin Wäger seit vielen Jahren eine Krippenlandschaft auf einer rund 60 Quadratmeter großen Fläche auf. Vor Weihnachten arbeiten die Lindauer Brüder wochenlang in der Kirche. Sie erfinden alle Jahre neue Szenen und Geschichte zur Herbergssuche von Josef und Maria.

Mehr Nachrichten aus Lindau und dem Westalllgäu lesen Sie hier.