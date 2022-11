Lindauer Hafenweihnacht 2022: Trotz halber Energie voller Glanz und viel Flair

Nach zwei Jahren Pause feiert Lindau wieder seine Hafenweihnacht. Wegen der Energiepreise gilt ein neues Lichtkonzept.

23.11.2022 | Stand: 11:51 Uhr

„Sie wird schön. Schöner als je zuvor.“ Davon sind Arnold Weiner und Karolin Koch überzeugt: Schon jetzt schwärmen die Mitarbeiter des Lindauer Kulturamts von der Lindauer Hafenweihnacht, die wegen der Pandemie zuletzt zweimal ins Wasser gefallen war. Am Donnerstag beginnt die vierwöchige Veranstaltung an der Hafenpromenade. Zu sehen gibt es zwischen Inselbahnhof und Reichsplatz viel, kündigt Weiner an: Mit 90 Buden gebe es so viele wie noch nie. Die Lindauer Hafenweihnacht genieße einen guten Ruf. Vor Corona haben an die 200.000 Menschen einen Ausflug dorthin unternommen.

