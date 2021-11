Dr. Klaus Adams, Leiter der Impfzentren im Landkreis Lindau, über Impfdurchbrüche und die Reihenfolge beim Booostern. Wie die vierte Welle gebrochen werden kann.

25.11.2021 | Stand: 16:57 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Lindau steigt weiter – und nicht nur die. Immer häufiger stecken sich auch vollständig Geimpfte mit dem Coronavirus an und bekommen Symptome. Ein Mensch ist trotz Impfung an den Folgen einer Infektion gestorben. Im Interview Landkreis spricht Dr. Klaus Adams, Leiter der Impfzentren in Lindenberg und Lindau, über die Wirksamkeit der Impfung und darüber, welche Rolle die Auffrischungsimpfung jetzt spielt.