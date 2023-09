Lindauer Landrat Stegmann will nicht der „Antreiber“ sein

Stegmann hat einen Austausch von Vertretern der Klinikträger und der Politik angestoßen. Sie zeigen Bereitschaft zur länderübergreifenden Zusammenarbeit.

28.09.2023 | Stand: 19:15 Uhr

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek forderte „ein klares Signal“ aus der Region, als er vor zwei Wochen die Rotkreuzklinik in Lindenberg besuchte und auf die Zukunft der Kliniklandschaft im Westallgäu angesprochen wurde. Gemeint hat Holetschek ein deutliches Zeichen dafür, dass mehrere Akteure bereit sind, gemeinsam nach Lösungen für eine zukunftsfähige Gesundheitsversorgung in der Region zu suchen. Dieses Zeichen haben Vertreterinnen und Vertreter von Politik und Klinikträgern gegeben, bei einem von Landrat Elmar Stegmann initiierten Treffen in Lindau.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.