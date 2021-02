Lindauer Rentner beschäftigt die Polizei seit Wochen - jetzt kommt er in Sicherheitsgewahrsam

Besonders oft randaliert der Mann im Lindauer Stadtbus. Am Dienstag kommt es deshalb zu mehreren Polizeieinsätzen. Die Beamten nehmen den Mann schließlich fest.

Seit mehreren Wochen beschäftigt ein Mann die Polizei Lindau fast täglich. Auch am Dienstag kam es laut Polizei zu mehreren Einsätzen wegen des Mannes.

Ein Einsatz an einer Lindauer Bushaltestelle eskaliert: Mann beschimpft die Beamten übel

Des Öfteren sorgte der Mann in den vergangenen Wochen für Unruhe in den Stadtbussen und war dort ohne Ticket unterwegs. Auch am Dienstag rückten die Beamten deswegen mehrfach aus. Am Dienstagabend trieb der Mann es mit seinem Verhalten laut Polizei auf die Spitze. (Lesen Sie auch: Mann hält Polizei auf Trab - am Donnerstag sorgt er für gleich drei Einsätze in Lindau)

Nachdem die Beamten an den Zentralen Umsteigepunkt (ZUP) gerufen wurden und in die dortige Auseinandersetzung einschritten, nahmen sie den Mann in Sicherheitsgewahrsam. Ihr Vorgehen sprachen sie zuvor mit dem zuständigen Richter ab. Mehrfach beleidigte der Mann die Beamten während des Einsatzes.

Der Mann verbringt die Nacht in Gewahrsam

Anschließend verbrachte der Mann die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizeiinspektion Lindau. Laut Polizei nahmen die Beamten auch an diesem Tag mehrere Anzeigen gegen den Mann auf, die der Staatsanwaltschaft Kempten vorgelegt wurden.

