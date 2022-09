Die Skater packen wieder an. Der Verein Lindau Move vergrößert seine Anlage auf der Hinteren Insel in Eigenregie. Was dort geplant ist.

25.09.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Wenn alles glatt läuft, ist der Skatepark auf der Hinteren Insel in gut einem Jahr deutlich größer. Denn zu den bereits bestehenden 430 Quadratmetern kommen 1200 Quadratmeter hinzu – also das Dreifache der ursprünglichen Größe. Der Verein Lindau Move will schon demnächst mit den Bauarbeiten beginnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.