Die Stadt hat vor eineinhalb Jahren das bargeldlose Parken per App eingeführt. Nun sind die Einnahmen deutlich gesunken. Der Grünen-Sprecher hat einen Verdacht.

23.01.2022 | Stand: 17:47 Uhr

Hat sich die Stadt Lindenberg mit dem Handyparken ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten? Zumindest in finanzieller Hinsicht liegt die Vermutung nah. Für das Jahr 2022 rechnet die Verwaltung mit Einnahmen durch Parkgebühren an den öffentlichen Stellplätzen von rund 82.000 Euro (ohne Tiefgarage). Das entspricht dem Ansatz des Vorjahres. Tatsächlich ist laut Rechnungsergebnis 2021 allerdings nicht einmal die Hälfte davon in die Kasse gekommen – genauer gesagt rund 40.000 Euro.