Lindenberg hilft der Ukraine: So viel Geld haben die Geschäfte gesammelt

Händler, Dienstleister und Wirte der Leistungsgemeinschaft Lindenberg haben Teile ihres Umsatzes gespendet und Spenden gesammelt. Die Aktion geht noch weiter.

17.03.2022

Simone Kitz ist zufrieden. Und ihre Kolleginnen und Kollegen von der Leistungsgemeinschaft Lindenberg auch. Die Hilfsaktion #StandWithUkraine der Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen in Lindenberg hat eine schöne Summe zusammengebracht: 5000 Euro in bar – mindestens. „Ich habe nicht von allen eine Zahl bekommen. Wir hatten es auch jedem freigestellt, die Summe zu melden“, sagt Kitz. Die tatsächliche Spendensumme aus Lindenberg ist also vermutlich noch etwas höher.

Intersport Haisermann spendet Hilfsgüter für die Ukraine

Zumal: Zur Geldspende hinzu kommen noch Waren im Wert von 3300 Euro, die an die Ukraine gespendet werden – darunter beispielsweise Taschenlampen oder Schlafsäcke, die LG-Vorstandsmitglied Daniel Haisermann beschafft hatte. Der Sportartikelhändler hatte während der Solidaritätsaktion am vergangenen Freitag und Samstag die Einkäufe seiner Kunden ab einem bestimmten Warenwert in Sachspenden „umgerechnet“ (mehr zur Aktion lesen Sie hier).

Hilfsaktion für Ukraine in Lindenberg läuft bis 26. März

Und dann sind da ja auch noch die Sparschweine, die die Leistungsgemeinschaft in Zusammenarbeit mit der Volksbank aufgestellt hat. Sie sind noch gar nicht ausgezählt – denn sie bleiben auch noch bis 26. März in den teilnehmenden Betrieben stehen. Und das sind mehr als 25 Stück.

Auch dieses Geld geht – wie die Spenden aus den beiden Aktionstagen, gesammelt an das Bündnis „Deutschland hilft – Nothilfe Ukraine“, zu dem sich bundesweit mehr als 20 Hilfsorganisationen zusammengeschlossen haben.

Lindenberg hilft der Ukraine – Hier stehen die Sparschweine:

Buch Netzer

Mode Bufler

Betten Specht

Kura Kura

Bayerischer Hof

Ticketcenter Holzer Druck und Medien

Schuhhaus Karg

Metzgerei Giray

Sindermann Investment

Euronics Hoch,

Hotel Waldsee,

Uhren und Schmuck Josef Stegherr

Lieblingsmode

Textilwaren Gail

Der Stoff-Laden

Cube Store Greiner

Reformhaus Stibi

Intersport Haisermann

Raphael-Apotheke

Baldauf Käse

Friseur Miller

Kulturfabrik Lindenberg

Sehzentrum Westallgäu

Tabakshop Rieder

filiale@foto-premio

Friseur Walther

Marco Moden

