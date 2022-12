Hund beißt Spaziergängerin in die Schulter

Eigentlich wollte die 48-jährige Frau nur in Lindenberg spazieren gehen. Aber dann wurde sie von einem Hund in die Schulter gebissen.

15.12.2022 | Stand: 13:07 Uhr

In Lindenberg hat ein Hund eine 48-jährige Spaziergängerin in die Schulter gebissen. Die Frau war am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr in der Nähe des Waldsee-Bades unterwegs, als sie laut Polizei auf einen nicht angeleinten Hund traf.

Lesen Sie auch: Frau stiehlt in Lindenberg drei volle Einkaufswagen und geht auf Supermarkt-Verkäuferin los

Lindenberg: 48-Jährige von frei laufendem Hund gebissen

Dieser sprang die 48-Jährige an und biss ihr in die Schulter. Dabei wurde die Frau leicht verletzt.

Zeugen, die Hinweise zum Tier oder Hundehalter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Lindenberg unter 08381/92010 in Verbindung zu setzen.

Weitere Meldungen aus dem Westallgäu lesen Sie hier.