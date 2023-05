Das ist auf dem Maimarkt in Lindenberg am Wochenende geboten

Von Samstag bis Montag geht es in Lindenberg auf dem Maimarkt wieder rund. Worauf sich Besucher freuen können.

09.05.2023 | Stand: 05:43 Uhr

Die Stadt Lindenberg erwartet zirka 60 Fieranten und über ein Dutzend Attraktionen auf dem Maimarkt, der vom kommenden Samstag bis Montag ansteht. Die Veranstaltung erstreckt sich rund um die Aureliuskirche und in der Kiesgrube.

Diese Attraktionen gibt es auf dem Maimarkt in Lindenberg

Dort warten zwölf Attraktionen auf die Besucher – Autoscooter, Kettenflieger, Scheibenwischer, Laufgeschäft Frankenstein, Kinderkarussell, Basketball, Schießwagen, Big Win, Crazy Game, Entenangeln, Trampolin. Der Rummel hat am Freitag von 13.30 Uhr bis 21 Uhr, am Samstag von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Daneben gibt es auch noch einen Krämermarkt mit 60 Fieranten, darunter neue Händler. Der Markt findet am Samstag und Sonntag, jeweils von 9 bis 18 Uhr statt.

(Lesen Sie auch: Diese Feste und Märkte im Allgäu sollten Sie im Mai nicht verpassen)

Bei gutem Wetter gibt es außerdem am Freitag, 14 bis 17 Uhr, einen Kinderflohmarkt in der Sandstraße. Achtung: Auf den Flyern der Stadt steht ein falsches Datum. Anmeldungen sind möglich bei Lina Wagner im Rathaus der Stadt Lindenberg unter Telefon (08381) 80343.