Lindenberg plant attraktiven neuen Spielplatz am Hallenbad

Mit ihrem Spielplatzkonzept konzentriert sich die Stadt auf zentrale Anlagen. Was davon schon umgesetzt worden ist und was noch auf der Wunschliste steht.

19.03.2021 | Stand: 12:03 Uhr

Die eine Baustelle ist bereits zu sehen: Das neue Hallenbad in Lindenberg wird einen zweistelligen Millionen-Betrag verschlingen. Die andere Baustelle existiert bisher nur in Form von Ideen, Wünschen und Visionen: Die unmittelbare Umgebung soll zu einem attraktiven Spiel-, Sport- und Freizeitgelände aufgewertet werden. Für dessen Planung wird die Stadt in diesem Jahr Geld in die Hand nehmen. Fertig sein soll es idealerweise gemeinsam mit der Eröffnung des Hallenbades – im Frühjahr 2022. So formuliert es die scheidende Stadtbaumeisterin Marlen Walser.