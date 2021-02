Covid-19 bestimmt seit Monaten den Alltag von Pflegerin Alexandra Kirchmann und Chefarzt Dr. Martin Hessz an der Rotkreuzklinik. Was sie erleben und fordern.

31.01.2021 | Stand: 12:55 Uhr

